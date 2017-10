B2B : Une mission marocaine explore l’Afrique anglophone

Maroc Export organise, depuis ce lundi 23 octobre, une tournée d’opérateurs marocains dénommée « Africa Power Road » qui se rendra au Ghana, au Soudan et en Éthiopie pour dénicher les opportunités de business dans ces pays. 250 entreprises marocaines prennent part à cette mission et plus de 1.000 rencontres B2B ont été organisées hier à Accra la capitale ghanéenne.

La mission économique est composée d’opérateurs actifs dans les secteurs de l’Électricité, de l’Électronique, des Énergies Renouvelables, de l’Eau Potable, de l’Assainissement, des TIC, de la Chimie-Parachimie, et du Transport.