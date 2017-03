Baie de Cocody : Le Roi s’informe de l’avancement des travaux

Dans le cadre de sa visite officielle en terre ivoirienne, le Roi Mohammed VI et le Président de la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara ont présidé ce lundi 06 février, la cérémonie de présentation de l’état d’avancement du projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Cocody. La revalorisation de cette baie d’Abidjan a été confiée à la société marocaine Marchica Med qui avait signé en juin 2015 un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec le gouvernement ivoirien.

Au cours de la présentation du projet, Saïd Zarrou, le directeur Général de Marchica Med a annoncé aux 2 chefs d’État que le projet d’un coût global de 450 millions de dollars est en phase de maturité après la réalisation de la première phase. En effet, la phase de démarrage qui connaît un taux de réalisation très avancé, porte sur la dépollution du site et son aménagement paysager, la protection contre les inondations, la construction d’ouvrages hydrauliques, la réalisation d’aménagements routiers et la construction d’un viaduc haubané.

De même, un mémorandum d’entente relatif à la nouvelle phase de développement de la baie et de sa mise en valeur a été signée à la même occasion entre Marchica Med et le Ministère ivoirien des infrastructures économiques. Elle concerne la valorisation de la Rive Plateau, du Parc Urbain de Cocody et de la Coulée verte du Banco.

Rappelons qu’en novembre dernier lors de la visite royale à Madagascar, l’aménageur marocain s’est vu attribué un autre projet similaire portant sur la valorisation du Canal des Pangalanes long de 700 km.