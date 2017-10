Bank Al-Maghrib et la Banque Centrale de Djibouti partagent leurs expériences

Bank Al-Maghrib et la Banque Centrale de Djibouti ont signé samedi à Washington une convention de coopération pour renforcer le partenariat des 2 institutions financières. Il s’agit d’un accord visant le partage d’expériences dans les domaines de la politique monétaire, de la supervision bancaire, de la stabilité financière, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

La signature de ce partenariat a été opérée par Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib, et Ahmed Osman Ali, Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti, et s’est déroulée en marge de la participation des deux Gouverneurs aux Assemblées annuelles 2017 du Fonds Monétaire International et de la Banque mondiale.