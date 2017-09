Believe in Africa Day : La Femme agricultrice mise à l’honneur à Marrakech

Marrakech accueille depuis ce mardi le Congrès Femmes et agriculture en Afrique organisé par l’ONG américaine “Believe in Africa”. La secrétaire d’État chargée de la pêche maritime, Mbarka Bouaida a mis en relief le rôle du Plan Maroc Vert comme modèle d’intégration de la femme dans l’agriculture.

Avec plus de 500 participants dont l’ancien président du Ghana John Dramani Mahama, le congrès a pour objectif de débattre de la place et de l’apport des femmes à l’agriculture et au développement durable en Afrique.