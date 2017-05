BTP : Casablanca accueille des opérateurs maliens et congolais

Des opérateurs africains opérant dans les matériaux de construction ont effectué la semaine dernière une incoming-mission à Casablanca organisée par Maroc Export et la Fédération des Industries de matériaux de construction.

Venues du Mali et de la République du Congo, ces entreprises comptent parmi elles les leaders dans le domaine des BTP dans leurs pays d’origine. Cette mission de prospection pour la coopération sud-sud dans les BTP et les matériaux de construction vise à renforcer la coopération des entreprises maliennes et congolaise avec les entreprises marocaines dans le cadre du développement des exportations et du partenariat entre les différentes parties.

Au mois de mars dernier, Maroc Export avait accueilli une incoming-mission d’opérateurs sénégalais et avait également réuni les organismes de Promotion du Commerce et les professionnels du textile en Afrique.