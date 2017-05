Centrafrique : Gutteres compatit à l’attaque contre les casques bleus marocains

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, condamne fermement l’attaque perpétrée par un groupe soupçonné d’anti-Balaka contre un convoi de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) le 8 mai, sur l’axe Rafai-Bangassou, dans le sud-est de la République centrafricaine. L’attaque a causé la mort de quatre casques bleus tandis que dix autres ont été blessés et évacués sur Bangui. Un casque bleu est toujours porté disparu.

7 casques bleus marocains ont été blessés lors de cette attaque et pour l’occasion Antonio Guterres a transmis à Omar Hilale, l’Ambassadeur Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, sa solidarité personnelle et sa sympathie au Roi Mohammed VI suite à cet incident et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.