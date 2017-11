Ciment : Et de 2 pour Anas Sefrioui en Côte d’Ivoire

Le groupe marocain Ciments d’Afrique ouvre ce lundi 20 novembre, sa 2e usine en Côte d’Ivoire dans la ville portuaire de San Pedro. La nouvelle unité aura une capacité de production de 1 million de tonnes de ciments par an et a nécessité un investissement d’environ 54 millions d’euros.

La cimenterie d’Anas Sefrioui a investi au total 130 millions d’euros en Côte d’Ivoire et ses 2 usines cumulent une production de 2 millions de tonnes par an. Le groupe prévoit également le lancement d’une usine de broyage et d’une usine de production dans la ville de Bouaké.