Coopération : 130 cadres guinéens formés par l’ANCFCC

Le Maroc et la Guinée se rapprochent dans la coopération agricole et le développement rural avec le lancement ce lundi à Rabat d’une formation au profit de 130 cadres de l’administration guinéenne en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch.

Il s’agit d’un programme de formation en ingénierie topographique et en droit foncier de techniciens, d’ingénieurs et de juristes guinéens. Une délégation d’experts de l’Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) se trouve actuellement en Guinée pour accompagner l’élaboration d’un système de cadastre dans la capitale Conakry.