Coopération : Boucetta évalue les accords avec le Gabon

Le Maroc et le Gabon ont passé en revue leurs accords de coopération ce mercredi à Libreville la capitale gabonaise.

La Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta et le ministre gabonais des Affaires étrangères, Noël Nelson Messone ont tenu une réunion de suivi des accords signés entre les 2 pays en présence des différents acteurs marocains et gabonais.

A la suite de cette rencontre d’évaluation, Mounia Boucetta a effectué des visites de terrain au centre de formation professionnelle de logistique et de transport d’Akanda à Libreville et au centre de prise en charge et d’insertion des enfants autistes et trisomiques.