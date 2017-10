Coopération : Bourita et Le Drian se concertent à Rabat

Le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita a affirmé que “le Maroc et la France partagent les mêmes perspectives d’avenir pour l’Afrique” à la suite de sa rencontre, ce lundi à Rabat, avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.

Le chef de la diplomatie marocaine a affirmé que l’Afrique a été un élément important de leur entretien, notamment les initiatives à entreprendre pour mettre à profit leur partenariat au service de la stabilité et du développement du continent africain.