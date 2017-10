Coopération : Le Maroc mis à l’honneur à Addis-Abeba

Le Maroc et l’Éthiopie ambitionnent de renforcer leur coopération économique suite à la rencontre tenue ce mercredi 25 octobre à Addis-Abeba, entre la Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie Numérique, chargée du Commerce Extérieur, Rkia Derham et le ministre éthiopien du Commerce, Bekele Bulado.

Les 2 responsables ont convenu d’explorer de nouvelles pistes de coopération dans la perspective de renforcer les échanges commerciaux » entre le Maroc et l’Éthiopie.

Par ailleurs, le Royaume est l’invité d’honneur de la 10e Foire commerciale d’Éthiopie qui s’ouvre ce jeudi avec la participation de 70 entreprises marocaines.