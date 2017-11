Coopération : Le Maroc participe à la réunion Etats Unis-Afrique

Le Maroc a pris part, vendredi 17 novembre à Washington, à une réunion ministérielle sur le commerce et l’investissement, la sécurité et la bonne gouvernance en Afrique, dont l’objectif est de renforcer les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et l’Afrique, mais aussi de collaborer pour la lutte contre le terrorisme.

Le secrétaire d’État américain Rex Tillerson et le Président de la Commission de l’UA Moussa Faki Mahamat ont présidé cette réunion en présence des ministres africains des Affaires étrangères.

Le Maroc était représenté à cette rencontre par la Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mounia Boucetta.