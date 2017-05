Coopération : Le Président Buhari envoie un message au Roi

Suite à la signature de lundi des accords relatifs au Gazoduc Atlantique et à la coopération dans le domaine des fertilisants, le Roi Mohammed VI a reçu hier mardi un message du Président du Nigeria Muhammadu Buhari portant sur le développement des relations bilatérales et le renforcement de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. En effet, c’est le ministre d’État nigérian au Transport Hadi Sirika qui a transmis au Souverain le message du Président Buhari.

Pour rappel, le gazoduc qui va relier le Maroc et le Nigeria sera long de plus de 4.000 km et traversera près de 11 pays de la sous-région.