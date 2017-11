Côte d’Ivoire : Le vice-président visite le projet de Marchica Med

Le vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan a visité, vendredi 10 novembre, le site du projet de sauvegarde et de valorisation de la Baie de Codody à Abidjan, aménagé par la société marocaine Marchica Med. Le vice-président s’est félicité de l’état d’avancement des travaux à la faveur d’une synergie exemplaire entre les parties marocaine et ivoirienne.

Accompagné du PDG de Marchica Said Zarrou et de l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, Daniel Kablan Duncan a également visité les projets de port de pêche et la maison de la culture de Grand Bassam.