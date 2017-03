Cuivre : Managem se renforce en RDC

Le Groupe Managem renforce ses activités en République Démocratique du Congo avec son partenaire stratégique chinois Wanbao Mining.

En effet, le partenaire chinois va entrer dans le capital de Lamikal la filiale congolaise du groupe marocain, avec comme objectif une production de 50.000 tonnes de cuivre par an à l’horizon 2019.

La République Démocratique du Congo qui est le plus grand producteur du cuivre en Afrique, tire 95% de ses recettes budgétaires du pétrole et du cuivre, et compte réaliser une croissance de 5% cette année.

Rappelons que Managem s’active dans 7 pays du continent avec 4 projets en cours et 3 permis d’exploitation.