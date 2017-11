Decathlon accélère son développement au Maroc !

Le Groupe vient d’inaugurer ses nouveaux magasins concept à Agadir et Meknès et annonce l’ouverture de deux autres magasins à Kenitra et Casablanca d’ici la fin de l’année 2017.

Le Lundi 20 Novembre 2017 a été inauguré, en présence des autorités civiles et militaires de la région, un nouveau magasin Decathlon à Agadir. Ce nouveau magasin proposera pas moins de 40 sports et 3500 produits sportifs sur près de 2000 m² de superficie de vente.

Situé dans le parc d’activité Atacadao d’Agadir (groupe Label Vie), ce « concept store » a pour ambition de partager cette passion du sport en proposant aux Gadiris des produits sportifs de qualité à des prix accessibles mais aussi de pratiquer des activités sportives à proximité du magasin dans la zone « Playground ».

Cette ouverture à Agadir intervient après les ouvertures de Rabat et Oujda au mois de Décembre 2016, l’extension du magasin de Casablanca Ain Sebaa en Mai 2017 et l’ouverture d’un concept store à Tétouan en Juin 2017.

Cela reflète la détermination du groupe Decathlon à se développer rapidement au Royaume en portant à 8 le nombre de magasins et 11 d’ici la fin de l’année 2017.

En effet le groupe ouvrira 3 magasins supplémentaires à Meknès le 22 Novembre 2017, à Kenitra le 24 Novembre 2017 et un tout nouveau concept store dans le centre-ville de Casablanca près du marché historique de Derb ghallef d’ici à la fin de l’année.

C’est le développement d’une nouvelle gamme technique et l’engouement des marocains pour l’enseigne qui a motivée l’accélération de l’expansion du réseau de magasins à travers le pays.

Présent depuis 1994 au travers de l’activité de production et depuis 2009 sur le volet retail le Groupe Decathlon est devenu un acteur majeur de la production textile et du commerce de distribution de produits sportifs au Maroc.

Depuis 2015 et l’accélération du développement en Afrique, le Maroc est devenu un des principaux Hub du Groupe dans le monde notamment grâce à l’activité logistique déployée à Tanger Med et qui a pour ambition d’alimenter les magasins africains ainsi qu’une partie du sud de l’Europe et de l’Amérique latine. Sera d’ailleurs inauguré le 7 décembre 2017 l’extension de la plateforme logistique de Tanger Med portant à 20000 m² sa superficie. Cela a été l’occasion pour Borja Sanchez, Président de Decathlon Maroc de rappeler la volonté du groupe de « Rendre le sport accessible à tous » en faisant bénéficier aux sportives et sportifs de la région d’Agadir et du Maroc de produits techniques à des prix abordables et de réaffirmer la volonté du groupe de se développer dans tout le Royaume et notamment dans le sud du Pays ». A cet effet il rappelle que « la région d’Agadir est connue pour l’intensité de la pratique sportive ajouté à cela la jeunesse de sa population et sa diversité de paysages entre plages et sites naturels exceptionnel. Ainsi un effort particulier a été mis afin de recruter une équipe de jeunes étudiants sportifs issus de la région pour constituer l’équipe magasin constituée de 65 collaborateurs et 50 emplois indirect, le nombre de collaborateurs devra augmenter afin d’atteindre 100 ».