Douanes : Les Comores sollicitent l’expertise marocaine

Le Maroc renforce son partage d’expériences avec les pays d’Afrique dans les douanes avec une délégation comorienne qui a effectué la semaine dernière une mission de travail auprès de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects.

En effet, la douane comorienne s’est intéressée à l’expertise marocaine dans les domaines de la gestion des ressources humaines et de la formation, du système d’information, de la facilitation et de la dématérialisation des procédures ainsi que du contrôle douanier et de l’audit interne.

Bien avant, d’autres délégations venues de la Gambie et du Bénin ont également effectué des visites de travail au Maroc.