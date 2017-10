Energies renouvelables : L’AMEE forme des techniciens togolais

Une délégation togolaise a récemment bénéficié d’une session de formation portant sur le développement des compétences dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Organisée par l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique la Green Platform de l’agence à Marrakech, la formation a pour but de développer des marchés et de générer plus d’emplois entre les deux pays.

Composée de 11 membres, la délégation togolaise relève du secteur public, notamment de l’enseignement technique et la formation professionnelle, du secteur privé et du secteur associatif.