Errachidia a accueilli le Salon Régional des Produits du Terroir

Le Secrétaire Général du ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, M. Mohammed Sadiki, a présidé le jeudi 2 mars 2017 à Errachidia la cérémonie d’inauguration de la 1ère édition du Salon Régional des Produits du Terroir organisé du 2 au 5 mars 2017 sous le thème «La valorisation des Produits du terroir, levier de l’économie sociale et solidaire».

Cet évènement est organisé sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime en partenariat avec la Wilaya de la Région de Draa Tafilalet, la Chambre d’Agriculture de la Région Draa Tafilalet, l’Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier, le Conseil Régional de Draa Tafilalet, le Conseil Provincial d’Errachidia et le Conseil Communal d’Errachidia.

L’organisation de ce salon régional traduit la dynamique insufflée par le Plan Maroc Vert pour la promotion et le développement des produits de Terroir et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de ces produits, lancée en 2012, et qui a permis de développer plusieurs actions en matière d’accès de ces produits aux marchés national et international.

Il s’agit dans le cadre de ce programme, de la mise à niveau des groupements de producteurs des produits du Terroir et un accompagnement des producteurs pour mieux répondre aux exigences des marchés en matière de qualité, de traçabilité, de packaging, de régularité des approvisionnements et de techniques de commercialisation et marketing.

L’importance accordée à ce secteur émane des potentialités réelles que recèle notre pays en ces produits et vient en réponse à une demande de plus en plus en plus croissante des consommateurs, aussi bien au Maroc qu’à l’étranger.

Cette première édition se veut une rencontre importante pour les agriculteurs et les professionnels du secteur de la région et constitue un espace d’information et d’échange qui met l’accent sur les progrès technologiques et scientifiques en matière d’encadrement des agriculteur, de production et de valorisation des produits de terroir.

D’une superficie de 128.592 km2, la région de Draa Tafilalet dispose d’une surface agricole utile de 241.000 ha, dont 154.000 ha en irrigué. Elle regorge d’un potentiel riche et varié en produits de terroir. Parmi ces produits, les dattes, le Safran, les pommes, la rose de Dades et le henné. Près de 80 groupements professionnels actifs dans le domaine agricole, représentant plusieurs régions du Royaume participeront à cette édition.