Fatna Lkhiyel reçoit les ministres ivoirien et tanzanien du logement

La Secrétaire d’État chargée de l’habitat, Fatna Lkhiyel, a reçu ce 1er novembre à Rabat le ministre ivoirien de la construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme, Claude Isaac De, en visite officielle dans le Royaume avec une importante délégation ivoirienne.

Les entretiens entre les 2 responsables ont porté sur l’échange et le partage d’expérience dans le domaine du logement et sur l’examen des axes de coopération bilatérale entre le Royaume et la Côte d’Ivoire.

La secrétaire d’État s’est également entretenue, le même jour, avec le ministre tanzanien des Terres, du logement et des établissements humains, pour renforcer la coopération entre le Maroc et la Tanzanie dans le logement social, la lutte contre l’habitat insalubre et les constructions menaçant ruine.