Gestion des déchets : Le Maroc et la Côte d’Ivoire partagent leurs expériences

Le Maroc et la Côte d’Ivoire ont signé, vendredi 27 octobre à Rabat, un accord de partenariat dans le domaine de l’environnement, en marge de la participation de la Côte d’Ivoire comme pays invité d’honneur du Salon Pollutec Maroc.

Paraphé par la Secrétaire d’État chargée du Développement durable, Nezha El Ouafi et la ministre ivoirienne de la salubrité, de l’environnement et du développement durable, Ouloto Anne Désirée, l’accord de partenariat renforce la coopération entre les 2 pays dans le domaine de l’environnement et du développement durable.

Il s’agira d’un partage d’expériences sur la gouvernance environnementale et climatique, dans l’économie verte et dans la gestion des pollutions industrielles des déchets et des ressources naturelles.