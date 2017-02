Hépatite B : PHARMA 5 va lancer un médicament 100% marocain

Après le succès du SSB 400, médicament 100% marocain pour le traitement de l’hépatite C, les laboratoires PHARMA 5 s’engagent dans la lutte contre l’hépatite B. Le laboratoire marocain PHARMA 5 a en effet officiellement déposé son dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un générique de dernière génération 100% marocain, équivalent en terme de qualité, d’efficacité et de sécurité au princeps de référence prescrit pour la prise en charge de l’hépatite B.

C’est l’une des formes les plus graves du virus hépatique. Elle toucherait plus de 600.000 personnes au Maroc et nécessite un traitement sur plusieurs années.

En plus d’être particulièrement coûteux (plus de 300 euros la boîte, par mois), le médicament princeps, à base de Ténofovir, n’est pas commercialisé au Maroc. Les patients sont donc obligés de se le procurer depuis l’étranger, supportant au passage des frais élevés et des procédures compliquées. Ceux qui ne peuvent pas se procurer ce médicament à l’étranger, se contentent des molécules disponibles au Maroc, chères, et moins efficaces à long terme.

« Après le succès thérapeutique du SSB 400, les professionnels gastro-entérologues se sont tournés vers nous pour nous faire part du besoin pressant d’un médicament générique pour la prise en charge de l’hépatite B. Le princeps n’étant pas protégé par un brevet de propriété intellectuelle au Maroc, nos équipes de recherche et de développement ont travaillé d’arrache pied pour analyser le médicament princeps et reconstituer un médicament générique identique », explique Myriam Lahlou-Filali, Directrice générale de PHARMA 5.

A terme, le nouveau médicament dernière génération 100% marocain pour le traitement et la prise en charge de l’hépatite B sera proposé à un prix dix fois inférieur à celui du médicament princeps