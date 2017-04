Ibrahim Governance Week-end : Le Roi appelle à l’union et à la solidarité

A l’occasion de ses 10 ans la fondation Mo Ibrahim a organisé le forum “Ibrahim Governance Week-end” à Marrakech et a réuni plusieurs imminentes personnalités africaines de la sphère politique, du monde des affaires, des médias et de la société civile. Ainsi, du vendredi au dimanche derniers, les participants se sont pencher sur l’avenir de l’Afrique notamment, les défis du leadership et de la gouvernance dans le continent.

Lors de la cérémonie d’ouverture, un message du Roi Mohammed VI a été lu par André Azoulay, dans lequel le Souverain a salué “une forte et sincère volonté qui anime les nouvelles élites africaines, politiques, économiques et associatives, désormais de plus en plus à l’écoute des attentes légitimes des populations“.

Aussi, dans son message, le Souverain a rappelé les initiatives marocaines pour la bonne marche du progrès en Afrique, à savoir son retour dans l’Union Africaine et sa demande, encouragée par ses partenaires, d’adhésion à la Communauté Économique Des États de l’Afrique de l’Ouest.

Enfin, le Roi a souligné l’importance de la promotion des intérêts communs, de l’effort collectif et du partenariat “gagnant-gagnant” en déclarant qu'”Unis et solidaires, nous gagnerons la bataille du développement inclusif“.