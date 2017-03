Immobilier : Le projet d’Alliances à Abidjan en bonne marche

Le groupe marocain Alliances Développement Immobilier vient de finaliser la première tranche des Résidences Akwaba à Abidjan en Côte d’Ivoire. En effet, le lot de 640 appartements et 32 commerces est commercialisé à plus de 70% et le promoteur immobilier prévoit de livrer les logements avant juin 2017.

Lancé en 2014, le projet fait partie d’une convention signée entre Alliances et l’état ivoirien, et comportera à terme quelque 7.800 logement sociaux pour loger 70.000 habitants à l’horizon 2019.

Au total, Alliances devra construire dans la capitale économique ivoirienne 10.000 logements sociaux ,et 4.000 logements moyen et haut standing. Le groupe est aussi implanté au Cameroun avec des travaux de construction de logements sociaux et d’hôpitaux qui sont en cours de démarrage.