Intégrité territoriale : Le Swaziland soutient le Maroc

Le Swaziland maintient sa reconnaissance de l’intégrité territoriale du Maroc et se félicite des relations “fraternelles et historiques” entre les 2 pays. En effet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du pays de l’Afrique australe a eu, hier jeudi à Rabat, des entretiens avec son homologue marocain Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie swazilandaise a déclaré à sa sortie d’audience que “la position du Swaziland était et restera très claire sur la question du Sahara. Nous soutenons complètement le Maroc”.