Investissements : Un forum Maroc-Gabon organisé à Rabat

L’Ambassade Haute Représentation de la République Gabonaise près le Royaume du Maroc organisera, dans ses locaux, à Rabat, du 14 au 15 septembre un important Forum destiné à promouvoir les investissements directs et à dynamiser les échanges entre le Maroc et le Gabon .

Cet événement est organisé par la représentation diplomatique en collaboration avec les ministères gabonais des Affaires Etrangères, de la Francophonie et de l’Intégration Régionale, chargé des gabonais de l’étranger ; et de la Promotion des investissements privés, du Commerce, du Tourisme et de l’Industrie et coté marocain avec les ministères de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Numérique et celui des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale.

L’objectif du forum est de présenter les secteurs et les régions du Gabon et de se positionner comme plateforme d’échanges entre les opérateurs marocains et gabonais.

Deux panels sur “Les potentiels du Maroc et du Gabon, et les opportunités d’investissement” et “Le rôle des Agences, Fonds Souverains, et Caisses de Dépôts” sont prévus lors de l’événement. Des rencontres B2B sont également programmées.