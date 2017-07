IT : Les opérateurs marocains en visite à Lagos

Une délégation marocaine a récemment séjourné à Lagos dans le cadre d’une mission de préparation pour examiner le plan d’actions promotionnelles entre le Maroc et le Nigeria.

Composée par “Maroc Export” et la Fédération des Technologies de l’Information, des Télécommunications et de l’Offshoring, la délégation s’est rendue à Lagos afin de rencontrer des institutions publiques et privées nigérianes en vue d’examiner le plan d’action et les potentialités qu’offre ce pays.

Par ailleurs, le Nigeria sera avec le Cameroun invité d’honneur du salon AITEX en septembre à Casablanca.