La CJEM lance le congrès des Junior-Entreprises marocaines

La CJEM organise le congrès national des Junior-Entreprises marocaines le 30 septembre 2017 au Four Seasons Hôtel Casablanca, une plateforme de partage et de networking entre différents Junior-Entrepreneurs, entrepreneurs, chefs d’entreprise et représentants du podium médiatique.

Fédérées par la Confédération des Junior-Entreprises Marocaines (CJEM), les Junior-Entreprises et les Junior Créations se positionnent comme cet incubateur d’entrepreneuriat dans les rangs des étudiants des établissements d’enseignement supérieur en ingénierie et en commerce.

L’événement se veut être un carrefour professionnel pour les professionnels se qualifiant par l’éloge du processus entrepreneurial marocain et son étendu continental.