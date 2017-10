La coopération sud-sud au cœur du Forum Afrique Global Elec

La FENELEC, la fédération marocaine des professionnels de l’électricité a lancé ce mercredi à Casablanca le Forum Afrique Global Elec à l’occasion de l’Elec Expo 2017. Axé sur les défis et les enjeux de l’efficacité énergétique au Maroc et en Afrique, le forum enregistre la participation de plus de 70 opérateurs africains venus de 16 pays du continent.

Le Ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rebbah a appelé les acteurs à collaborer pour un co-développement du secteur énergétique et à renforcer la coopération win-win entre le Maroc et l’Afrique.