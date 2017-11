Le Maroc, hub de la coopération Canada-Afrique

La coopération tripartite entre le Canada, le Maroc et l’Afrique a été au cœur de la conférence internationale qui s’est tenue, vendredi 03 novembre, au Centre culturel marocain « Dar Al-Maghrib » à Montréal.

Les travaux de la rencontre étaient axés sur la nouvelle politique africaine du Maroc comme un modèle de coopération pour établir un co-développement fructueux et un partenariat mutuellement bénéfique.

Le leadership du Maroc sur les plans régional et continental a été salué durant cette conférence à laquelle ont pris part plusieurs membres du corps diplomatique et consulaire africain au Canada, des universitaires, des experts économiques canadiens, et des représentants de banques marocaines.