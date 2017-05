Le Maroc leader africain du Tourisme halal

Le Maroc est la première destination du tourisme halal en Afrique d’après l’indice 2017 du Global Muslim Travel.

En effet, le royaume occupe également la 7e place mondiale du classement qui se base sur la sécurité et la qualité des vacances pour les touristes qui viennent en famille, la qualité des services halal et l’accueil à destination et enfin sur la communication et le marketing autour du tourisme halal.

L’Égypte, la Tunisie, l’Algérie et le Sénégal suivent le Maroc au top5 africain.