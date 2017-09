Le PNUD et l’AMCI s’allient pour l’Afrique

Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, et l’AMCI, l’Agence Marocaine pour la Coopération Internationale, veulent élaborer un programme de coopération basé sur des initiatives et des actions communes en faveur du développement humain de l’Afrique.

L’Administrateur du PNUD Achim Steiner et l’Ambassadeur directeur général de l’AMCI Mohamed Methqal ont discuté samedi dernier à New York d’un partenariat qui sera basé sur l’expérience marocaine et son leadership régional pour développer la croissance économique et réduire la pauvreté en Afrique.

Une délégation d’experts du PNUD sera prochainement en visite au Maroc pour discuter avec l’AMCI des objectifs et des axes de collaboration de ce partenariat.