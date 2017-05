Le Président Ouattara envoie un message au Roi

La Côte d’Ivoire et le Maroc renforcent les différents domaines de leur coopération bilatérale à travers une rencontre qui s’est tenue ce lundi à Rabat entre les chefs de la diplomatie des 2 pays.

En effet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita a reçu son homologue ivoirien Marcel Amon-Tanoh qui était porteur d’un message verbal du Président Alassane Ouattara au Roi Mohammed VI. D’après le haut responsable ivoirien, il s’agit d’un message de fraternité, d’amitié, de haute estime et d’affection réitérant toute la disponibilité du Président Ouattara à faire en sorte que le Maroc prenne toute sa place et soit davantage présent sur le continent.

Les discussions entre les 2 ministres ont également porté sur la candidature de la Côte d’Ivoire pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU et à l’occasion Nasser Bourita a réaffirmé le soutien du Maroc à cette candidature.

Rappelons que la Côte d’Ivoire a annoncé son appui pour l’adhésion du Maroc à la CEDEAO, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest.