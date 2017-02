Lenovo lance Yoga

Lenovo lance au Maroc les derniers-nés de la famille des Yoga dont le plus fin et le plus léger 2-en-1 au monde, le Yoga Book, en plus du Yoga 910, Yoga 720 et Yoga 510.

Disponible chez les principaux revendeurs, le Yoga Book est conçu pour atteindre de hauts niveaux de productivité, de créativité et de mobilité avec sa batterie d’une durée de vie de 15 heures.

La gamme inclut également le Yoga 910, le plus fin des convertibles Intel Core au monde et le nouveau Yoga 720 de 13 pouces conçu spécialement pour les voyageurs et les travailleurs nomades.

Quant au Yoga 510, il a été conçu pour se libérer de l’emprise des prises électriques grâce à ses 8.5 heures d’autonomie. Les prix vont de 6990 dhs à 24.990 dhs.