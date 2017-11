Les nouveaux smartphones intelligents de Huawei !

Deuxième fournisseur mondial de téléphones mobiles, Huawei a dévoilé ce mercredi 15 novembre à Casablanca les trois nouveaux modèles de sa série haut de gamme Mate : les smartphones révolutionnaires Huawei Mate 10 et Huawei Mate 10 Pro, qui associent un matériel innovant et ouvrent de nouveaux horizons pour des applications mobiles à intelligence artificielle, et l’appareil Huawei Mate 10 Lite, plus accessible et qui ne fait aucune concession au design et à la performance.

La série Huawei Mate a toujours été synonyme d’une expérience mobile de qualité supérieure, d’une durée de vie prolongée qui permet de profiter au maximum de vos applications, que soit pour le travail ou le divertissement, et de technologies qui garantissent une image aussi nette que précise, de jour comme de nuit. En lançant la série Mate 10, Huawei repousse encore un peu plus les limites de l’innovation !

Ces nouveaux modèles de la série Mate bénéficient d’un ambassadeur de choix au Maroc, en la personne du chanteur Abdelhafid Douzi, un artiste connecté et hors norme qui partage avec Huawei les valeurs d’excellence et de performance et une grande proximité avec les Marocains.

Huawei Mate 10 Lite : quatre caméras et le meilleur rapport qualité-prix

La performance ne doit pas être réservée à une élite. En concevant le Huawei Mate 10 Lite, Huawei a choisi de démocratiser l’accès à une expérience mobile de qualité, capable de convaincre les utilisateurs les plus exigeants. L’appareil dispose ainsi d’un écran éblouissant de 5,9 pouces qui occupe 83% de l’espace pour un époustouflant ratio 2:1. Son superbe écran FHD+ révolutionne aussi votre manière d’interagir sur les réseaux sociaux, de regarder des vidéos, de lire des livres et de naviguer sur le web.

De révolution, il est aussi question avec les quatre caméras du Huawei Mate 10 Lite. Grâce à ses deux doubles caméras avant et arrière, vous pouvez désormais capturer des photos et vidéos d’une couleur et d’une clarté spectaculaires. L’ensemble combine puissance de la lentille et technologie de pointe de l’objectif pour des flous artistiques à couper le souffle et un éclairage optimisé. Vos selfies sont naturellement radieux et il vous suffit de taper n’importe où sur l’écran pour ajuster la mise au point et flouter l’arrière-plan. L’appareil embarque pas moins de quatre capteurs photo et vous permet d’immortaliser tous vos souvenirs encore plus facilement.

Le Huawei Mate 10 Lite ne fait pas non plus de concession au formalisme. Son design fin et élégant, ses lignes épurées et ses bords courbes et arrondis constituent le cocktail parfait pour une expérience visuelle exceptionnelle. Avec ce nouvel appareil, vous avez en main l’harmonie parfaite entre simplicité et élégance. Vous bénéficiez également d’une autonomie de batterie qui peut atteindre deux jours, grâce au processeur Kirin et au système d’exploitation EMUI qui offrent des performances extraordinaires avec une consommation d’énergie réduite.

Huawei Mate 10 et Mate 10 Pro : l’intelligence artificielle est entre vos mains

Avec la toute première unité de traitement de réseau neuronal mobile spécifique à l’IA (Intelligence Artificielle), le Kirin 970, le Huawei Mate 10 et le Huawei Mate 10 Pro fournissent une expérience mobile plus rapide et personnalisée. Les appareils s’adaptent et sont capable de comprendre et de répondre aux situations du monde réel de façon instantanée. Forts de leur technologie révolutionnaire, ils offrent des performances sans précédent avec une confidentialité et une efficacité significativement améliorées grâce à leur NPU (Neural Processing Unit). Ce dernier travaille en toute autonomie par rapport au traitement standard basé sur le cloud et est également bien meilleur en termes de technologie : jusqu’à 50 fois plus d’efficacité et 25 fois plus de performances !

L’intelligence artificielle Huawei et le nouveau double appareil photo conçu avec Leica offrent également des images d’une qualité exceptionnelle. Les algorithmes de photographie intelligents permettent au Huawei Mate 10 et Huawei Mate 10 Pro d’identifier en temps réel les différentes scènes et objets, en ajustant automatiquement la couleur, le contraste, la luminosité, l’exposition, et plus encore. Grâce au nouveau double objectif à ouverture f/1.6, vous êtes en mesure de prendre facilement de magnifiques photos ainsi que de superbes clichés d’objets en mouvement et sans flou. Il ne vous reste plus qu’à savourer vos images depuis l’écran FullView dont l’affichage inédit de 6 pouces, les bords extrêmement fins et la technologie HDR10 offrent une expérience de couleurs plus vives et lumineuses.

Un autre aspect renversant du Huawei Mate 10 et Huawei Mate 10 Pro concerne leur batterie de 4000 mAh, un leader de son secteur. Avec son système de gestion intelligente de la consommation, les appareils apprennent de votre comportement et attribuent intelligemment les ressources dont vous avez besoin, de manière à réduire les pertes d’énergie et prolonger la durée de vie de votre batterie. Mieux : grâce à leur technologie SuperCharge, le Huawei Mate 10 et Huawei Mate 10 Pro peuvent être utilisés toute la journée, avec une seule recharge de… 20 minutes !

Prix : Mate 10 lite : 3399 DH / Mate 10 : 7999 DH / Mate Pro : 9690 DH