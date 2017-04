Les professionnels sénégalais de la mangue prospectent au SIAM

Le Salon International de l’Agriculture du Maroc accueille une dizaine de dirigeants d’entreprises sénégalaises évoluant dans le secteur de la mangue.

Ainsi, en marge du SIAM ces professionnels sénégalais veulent renforcer et pérenniser la présence de la mangue sénégalaise au Maroc et développer le partage d’information et d’expérience en matière de promotion des filières à l’exportation.

Rappelons que le mois dernier, Maroc Export et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar avaient organisé une incoming mission à Casablanca pour dynamiser les échanges économiques et commerciaux entre le Maroc et le Sénégal.