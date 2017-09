L’Union Africaine des institutions d’arbitrage verra le jour au Maroc

L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires communément appelée OHADA a annoncé la création future de l’Union Africaine des institutions d’arbitrage en octobre prochain à Marrakech.

C’est en marge du Congrès international d’arbitrage que les experts et les juristes africains veulent lancer cette institution pour promouvoir les investissements directs et développer les relations entre le Maroc et les pays africains.