Lutte anti-terroriste – Nouveau coup de filet du BCIJ

Le Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ) vient d’arrêter six individus soupçonnés d’avoir aidé l’«Etat islamique», et qui s’activaient dans plusieurs villes du royaume. Le communiqué du BCIJ précise que les accusés ont procédé à des actes de propagande au profit de Daech et ont menacé d’exécuter des opérations terroristes sur le territoire marocain.

Selon la même source, les six individus entretenaient des liens avec des combattants en Syrie et maîtrisent la fabrication d’explosifs et l’exécution d’actes terroristes en lieux publics. Ils étaient donc capables de procéder à des opérations semblables dans plusieurs villes du Maroc. Preuve de la dangerosité des individus arrêtés, le BCIJ a saisi lors de l’arrestation des appareils électroniques, des câbles électriques, des gants et des masques de protection, dispositifs qui peuvent être utilisés dans la fabrication d’explosifs.