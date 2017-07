Lutte contre la corruption : Des ministres africains en conclave à Rabat

Rabat accueille ce mercredi jusqu’à jeudi les ministres africains de la Réforme de l’Administration et de la Fonction Publique qui discuteront de la lutte contre la corruption dans les services publics en Afrique.

Le Forum ministériel panafricain sur la modernisation de l’administration publique et des institutions de l’État se penchera sur la responsabilisation des agents des services publics, l’impact socio-économique de la corruption et les stratégies nationales à mettre en place.

Un prix Panafricain des services publics sera décerné aux institutions publiques les plus performantes.