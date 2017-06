Macron salue le rôle du Maroc en Afrique

En visite depuis hier mercredi au Maroc, le Président français Emmanuel Macron s’est réjoui du rôle “croissant” joué par le Maroc en Afrique, soulignant que Rabat et Paris ont une politique commune à conduire dans ce continent. En effet, lors de la conférence de presse tenue à Rabat, le chef d’État français a estimé que les 2 pays doivent converger leurs politiques africaines et travailler pour développer un nouveau partenariat tripartite. De même, le Président Macron a souligné que l’adhésion du Maroc à la CEDEAO pourra développer les infrastructures routières et énergétiques et aider les sociétés civiles de la sous-région à se développer.