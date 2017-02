Marchica Med entame son projet à Madagascar

La société marocaine Marchica Med a récemment démarré la phase d’incubation du projet de réhabilitation du canal des Pangalanes à Madagascar.

En effet, les experts marocains ont procédé à une mission de reconnaissance, conduite par Said Zarrou le Directeur Général de Marchica Med, en survolant plus de 200 km du canal long de 700 km et constitué de lacs et de lagunes naturels.

A travers cette première phase d’incubation, la société marocaine compte identifier les vocations des sites traversés par le canal, mais surtout réaliser des études de faisabilité techniques et environnementales, afin de réaliser le projet d’aménagement et restituer la navigabilité fluviale du canal.

C’est lors de la visite royale dans la grande île en novembre dernier, que l’opérateur marocain a été désigné pour exécuter ce projet bilatéral entre le Maroc et Madagascar.

Pour rappel, Marchica Med opère également en Côte d’Ivoire où elle est en charge d’aménager la baie de Cocody à Abidjan.