Maritime : Le Maroc premier hub africain avec Tanger-Med

Le Maroc est le premier hub du transport maritime en Afrique d’après le rapport 2017 de la CNUCED, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.

Avec une capacité annuelle de 12 millions d’EVP et 312 navires en service, le Maroc est le leader africain de la connectivité maritime et devance respectivement l’Égypte, l’Afrique du sud et le Nigeria.

Selon la CNUCED, l’indice de connectivité maritime du Maroc est passé de 60 points en 2016 à 70 points cette année, grâce notamment à la compétitivité du hub de transbordement Tanger-Med.