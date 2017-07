Maroc-Afrique : 11 MMDH d’échanges commerciaux en 2016

Les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne ont augmenté de 9,1% par an entre 2008 et 2016 selon une récente étude de l’Office des Changes.

En effet, ces échanges se sont décuplés passant d’un solde commercial excédentaire de 1,3 milliard de dirhams en 2008 à 11,9 milliards de dirhams l’année dernière.

Parmi toutes les régions d’Afrique, l’Afrique de l’Ouest se positionne comme premier partenaire commercial du Maroc avec une part de 58,2% en 2016.