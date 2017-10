Maroc-CEDEAO : Une Commission paritaire mixte de coopération voit le jour

Le parlement du Maroc et le Parlement de la CEDEAO ont signé, lundi 30 octobre à Rabat, une convention cadre de coopération pour renforcer leurs relations et bâtir une solide coopération dans divers domaines. Une Commission paritaire mixte de coopération sera prochainement mise en place et comprendra 11 membres représentant les 2 parlements.

La convention cadre porte également sur l’organisation conjointe en 2018, d’un colloque international sur l’immigration en Afrique, les Accords de Partenariat Économique et la libre circulation des personnes et des biens.