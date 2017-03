Maroc Export réunit le textile africain à Casablanca

Maroc Export organise ce jeudi à Casablanca la première édition, de la Conférence Made in Africa qui réunit les organismes de Promotion du Commerce et les professionnels du textile en Afrique. Les travaux de 2 jours seront axés sur le Textile et le Coton Made in Africa, avec Madagascar comme invité d’honneur de la conférence panafricaine.

Le Maroc partage son expertise avec les pays africains et pour mémoire, le groupe marocain SEFITA avait signé en décembre dernier avec la société ivoirienne SEIFA, une convention d’installation d’une usine de confection en Côte d’Ivoire avec un transfert de technologies.