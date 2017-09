Maroc-Madagascar : La Chambre des Conseillers et le Sénat se rapprochent

La Chambre des conseillers et le Sénat malgache ont signé en fin de semaine à Rabat un protocole d’entente pour encourager le dialogue parlementaire et renforcer les relations bilatérales et les liens historiques entre le Maroc et Madagascar.

Scellé en marge de la 11e réunion du Conseil de la Ligue des conseils de la choura, des sénats et des conseils similaires d’Afrique et du monde arabe, ce partenariat des 2 institutions sera marqué par le partage d’expériences, le renforcement des capacités et l’échange d’informations sur des questions bilatérales.