Maroc-UA : Nasser Bourita rencontre Moussa Faki Mahamat

Le Maroc s’implique davantage dans les grands projets de l’Union Africaine afin de réaliser les objectifs de l’institution à l’horizon 2063. A cet effet, une rencontre s’est tenue hier jeudi à Addis-Abeba entre Nasser Bourita le ministre des Affaires Étrangères et de la coopération et Moussa Faki Mahamat, le tout récent Président de la Commission de l’Union Africaine et a porté sur l’agenda africain en termes de paix, de stabilité, de sécurité et de développement.

Lors de leur entretien, le chef de la diplomatie marocaine a réaffirmé au plus haut fonctionnaire de l’UA “l’importance donnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’implication du Maroc au sein de l’Union Africaine et au fait que le Royaume a des relations fortes pour contribuer de manière significative à l’action au sein de sa famille institutionnelle africaine”.

Pour rappel, l’Organisation des Nations Unies et la Commission de l’Union Africaine ont signé ce mercredi à New York un accord cadre sur la vision commune des 2 organisations et la coopération renforcée dans le développement inclusif et durable et également sur le calendrier 2063 de l’UA et le programme de développement durable 2030 de l’ONU.