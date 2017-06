Matières premières : OCP Policy Center publie son rapport ARCADIA

Le think-tank OCP Policy Center et le cercle CyclOpe ont lancé ce lundi à Paris la 2e édition du rapport ARCADIA sur les marchés des matières premières en Afrique. Il s’agit d’un document qui présente les opportunités et les risques auxquels le continent fait face sur les marchés internationaux dans les énergies, les mines et l’agriculture.

L’Afrique a enregistré une croissance de 1,5% en 2016 en raison de la baisse des cours de matières premières qui a plombé les principales économies dépendantes de ces ressources naturelles. Pour cette année, une légère embellie est prévue sur les marchés internationaux des matières premières.