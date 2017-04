“Rencontres Africa” débarque à Casablanca

Casablanca, la capitale économique accueille aujourd’hui mardi et demain mercredi, un événement international qui vise à développer les relations avec les entreprises françaises, marocaines et africaines.

Dénommée “Rencontres Africa”, la conférence verra la participation de plus de 350 entreprises avec quelque 250 entreprises marocaines, 50 entreprises françaises et 50 entreprises africaines. Organisée par Classe Export avec comme Master partenaire la Société Générale Maroc, les “Rencontres Africa” seront marquées par des rendez-vous B2B et des conférences sur les enjeux et défis du développement en Afrique dans l’agrobusiness, la ville durable, les énergies renouvelables, le numérique, la santé, le financement et la formation.