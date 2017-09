Santé : La RDC sollicite l’expertise marocaine

La République Démocratique du Congo veut bénéficier de l’expérience du Maroc dans le domaine de la Santé, c’est ce qui ressort de la rencontre tenue hier à Rabat entre le vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères Léonard She Okitundu et le ministre de la Santé Houssein El Ouardi.

Le chef de la diplomatie congolaise a exprimé le souhait de son pays d’être accompagné par le Maroc au niveau du développement de la structure hospitalière, des médicaments génériques et de la formation du corps médical.

La RDC compte également s’appuyer sur l’expertise marocaine pour lutter contre l’hépatite virale.